Confira locais de retirada do Cartão Cidadão em municípios da Grande Porto Alegre

Quem tem direito a receber o Cartão Cidadão do governo do Estado – que receberá créditos para compensar o custo do ICMS em compras – poderá retirá-lo a partir do dia 16 de novembro. Terão acesso pessoas inscritas no CadÚnico que recebem o Bolsa Família ou que tenham dependentes na rede estadual do Ensino Médio. Veja abaixo os locais em cidades na Região Metropolitana de Porto Alegre:

Alvorada: Cartão Cidadão beneficiará 8.363 pessoas

Na terça-feira (16/11), 8.363 inscritos no CadÚnico, que são beneficiários do programa Bolsa Família ou que tem dependentes na rede estadual do Ensino Médio, estarão aptas a buscar o cartão Cidadão do governo do Estado em Alvorada. Os contemplados devem comparecer no saguão da Câmara Municipal, na rua contabilista Vitor Brum, 160.

Cachoeirinha: Banrisul entregará 4.611 cartões do Devolve ICMS

O município de Cachoeirinha terá 4.611 cartões do programa Devolve ICMS para os inscritos no CadÚnico que recebem o Bolsa Família ou que tenham dependentes na rede estadual do Ensino Médio. O Cartão Cidadão será entregue a partir do dia 16 de novembro na agência do Banrisul, na avenida Coronel João Batista São da Silveira e Souza, 68, no Centro.

Canoas: Cartão Cidadão será entregue no prédio da rodoviária

Os 12 mil moradores de Canoas inscritos no CadÚnico que recebem o Bolsa Família ou que tenham dependentes na rede estadual do Ensino Médio podem receber o Cartão Cidadão a partir de 16 de novembro. A entrega será feita no prédio da rodoviária de Canoas, na avenida Getúlio Vargas, 5.001.

Esteio: 2.909 cartões do programa Devolve ICMS serão entregues em agência do Banrisul

O município de Esteio contará com 2.909 cartões do programa Devolve ICMS para os inscritos no CadÚnico que recebem o Bolsa Família ou que tenham dependentes na rede estadual do Ensino Médio. O Cartão Cidadão será entregue a partir do dia 16 de novembro na agência do Banrisul, na avenida Presidente Vargas, 2.296.

Gravataí: 11 mil cartões do Devolve ICMS serão entregues no CTG Aldeia dos Anjos

O município de Gravataí terá 11 mil cartões do programa Devolve ICMS para os inscritos no CadÚnico que recebem o Bolsa Família ou que tenham dependentes na rede estadual do Ensino Médio para serem entregues. A entrega do Cartão Cidadão será a partir do próximo dia 16 de novembro no CTG Aldeia dos Anjos, na rua Adolfo Inácio de Barcelos, 1.553, no Centro da cidade.

Guaíba: Cartão Cidadão será entregue na Cras Centro

Os 3.701 moradores de Guaíba inscritos no CadÚnico, que recebem o Bolsa Família ou que tenham dependentes na rede estadual do Ensino Médio, podem receber seu Cartão Cidadão a partir do próximo dia 16 de novembro. A entrega será feita na unidade do Cras Centro, na avenida João Pessoa, 1.163.

Novo Hamburgo: entrega do Cartão Cidadão será no Sindicato dos Bancários

Novo Hamburgo terá entrega de 7 mil cartões do programa Devolve ICMS para os inscritos no CadÚnico que recebem o Bolsa Família ou que tenham dependentes na rede estadual do Ensino Médio. O Cartão Cidadão do governo do Estado será entregue a partir do dia 16 de novembro no Sindicato dos Bancários do município, na rua João Antônio da Silveira, 885.

São Leopoldo: 9 mil cartões do Devolve ICMS estarão disponíveis no Ginásio Santo Inácio

São Leopoldo terá 9 mil cartões do programa Devolve ICMS para os inscritos no CadÚnico que recebem o Bolsa Família ou que tenham dependentes na rede estadual do Ensino Médio. A entrega do Cartão Cidadão será a partir do dia 16 de novembro no Ginásio Santo Inácio/Rio dos Sinos, na rua da Estação, 270.

Sapiranga: programa Devolve ICMS entregará 2.405 cartões

Na terça-feira (16/11), começam a ser entregues 2.405 unidades do Cartão Cidadão do programa Devolve ICMS moradores de Sapiranga inscritos no CadÚnico que são beneficiários do programa Bolsa Família ou que têm dependentes na rede estadual do Ensino Médio. Para buscar os cartões, os contemplados devem ir na Secretaria Municipal de Assistência Social, na avenida 20 de Setembro, 3.066, no Centro de Sapiranga.

Sapucaia do Sul: 4.944 beneficiários poderão retirar o Cartão Cidadão em agência do Banrisul

Os 4.944 moradores de Sapucaia do Sul inscritos no CadÚnico que recebem o Bolsa Família ou que tenham dependentes na rede estadual do Ensino Médio, podem receber o Cartão Cidadão a partir do dia 16 de novembro. A entrega será na agência Banrisul do município, na avenida João Pereira Vargas, 1.460.

Após retirar os cartões, as famílias receberão, automaticamente, créditos em dezembro para utilizar em 140 mil estabelecimentos da Rede Vero, como supermercados, padarias, entre outros. Com o cartão, cerca de 432 mil famílias gaúchas terão devolução de R$ 400 por ano do Devolve ICMS (R$ 100 a cada trimestre), além dos recursos para quem tem matrícula na rede de Ensino Médio da rede pública estadual.

As entregas ocorrerão de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. Conforme as letras do nome do titular abaixo. O site do programa (www.devolveicms.rs.gov.br) traz a lista dos locais de retirada em todo o Estado. Para retirar o cartão, o usuário precisa portar documento de identificação oficial com foto e número de CPF, além de estar usando máscara.



Datas de entrega por ordem alfabética do titular do cartão:

• 16/nov: letras A, B

• 17/nov: C, D

• 18/nov: E, F, G

• 19/nov: H, I, J

• 22/nov: K, L

• 23/nov: M

• 24/nov: N, O, P, Q,R

• 25/nov: S, T, U

• 26/nov: V, W, X, Y, Z



Para conferir quem tem direito à retirada do cartão basta estar cadastrado no CadÚnico e receber o Bolsa Família ou estar matriculado ou ter dependentes no Ensino Médio. O cartão Cidadão do Devolve ICMS não é o mesmo do Bolsa Família e é preciso retirá-lo em novembro para receber os valores em dezembro.