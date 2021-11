ONS suspende programa de incentivo à redução de consumo de energia

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) suspendeu o programa de Resposta Voluntária da Demanda (RVD). A iniciativa previa o pagamento de compensação financeira a empresas que se dispunham a reduzir o consumo por períodos de quatro e de sete horas por dia. A RVD foi anunciada em agosto pelo Governo Federal. Já a suspensão do programa foi confirmada na semana passada.

Segundo o ONS, já existe garantia de suprimento de energia elétrica até o fim do ano, uma das razões da decisão de suspender o programa junto com a chegada das chuvas. — A melhora das condições hidroenergéticas, a efetividade dessas ações emergenciais e a garantia de suprimento de energia em 2021 são os principais motivadores da decisão do Operador — explicou o ONS, em nota.

Ao mesmo tempo, o ONS não descarta reativar o programa em 2022, caso seja necessário. Também continuará acompanhando o atendimento do Sistema Interligado Nacional (SIN). — O ONS reforça ainda que o processo de RVD gerou aprendizado relevante para o uso e para a regulação de resposta da demanda no país e destaca que mantém abertos os canais de comunicação para acompanhamento das condições de atendimento ao SIN e que informará oportunamente a reabertura das plataformas de ofertas caso seja necessário — completou o Operador Nacional do Sistema Elétrico, na nota.

