Enorme asteroide passará perto da Terra em dezembro, segundo Nasa

Um asteroide do tamanho da Torre Eiffel viaja em direção ao planeta Terra, de acordo com a agência espacial norte-americana, a Nasa. Chamado de Nereus 4660, o corpo celeste deve passar próximo à Terra em dezembro, um pouco antes do Natal. As informações são do jornal O Globo.

Embora a distância seja considerada de "potencial perigo", especialistas da Nasa explicam que não há nenhuma ameaça à humanidade e que não há motivo para preocupação, já que o astro passará a cerca de 3,9 milhões de quilômetros da Terra — distância que equivale a 10 vezes a trajetória entre Terra e Lua.

O Nereus 4660 ainda deve retornar outras 12 vezes nos próximos 175 anos — com encontros mais próximos por vir. A previsão é de que o corpo rochoso alcance a menor distância para a Terra em fevereiro de 2060, quando deverá estar a aproximadamente 1,2 milhão de quilômetros.

O corpo celeste mede 330 metros de diâmetro e viaja a uma velocidade de 6.578 km/s. O asteroide foi visto pela primeira vez por cientistas em 1982.

