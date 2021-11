Incêndio atinge lavoura na Reserva Indígena do Guarita

Na noite desta terça-feira (09) um incêndio atinge uma lavoura na Reserva Indígena do Guarita, no Setor Bananeiras, próximo a ERS 330 entre a cidade de Miraguaí e o Distrito de Irapuá.

A lavoura onde havia sido plantado o trigo foi colhida recentemente e o fogo atinge a resteva da cultura. Ainda não se sabe a extensão de área atingida e devido ser a noite dá uma sensação de ser uma grande a extensão.

O vento é muito forte e colabora para o aumento das labaredas.

