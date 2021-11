Mais quatro municípios de Santa Catarina receberão unidades do Sine

O Sistema Nacional de Emprego (Sine), órgão integrado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE), assinou nesta terça-feira, 9, acordos com quatro prefeituras para a implantação de unidades em Bocaina do Sul, Bom Retiro, São Ludgero e Herval D’Oeste. A iniciativa tem o objetivo de fortalecer o emprego e a economia nesses municípios.

Os acordos foram assinados com a presença do secretário adjunto da Secretaria, Jairo Luiz Sartoretto, o diretor de Emprego e Renda da SDE, Diego Goulart, e dos prefeitos João Eduardo Della Giustina (Bocaina do Sul), Albino Gonçalves Padilha (Bom Retiro), Ibaneis Lembeck (São Ludgero) e Mauro Martini (Herval D’Oeste), além de integrantes das prefeituras.

“Após a publicação no Diário Oficial do Estado, vamos começar um trabalho de capacitação de servidores e colaboradores das prefeituras para a implantação efetiva do Sine nestas cidades”, explica Diego Goulart.

Para o secretário adjunto da SDE, Jairo Luiz Sartoretto, o objetivo é trabalhar com as potencialidades das cidades e capacitar o trabalhador para a vaga que estará disponível naquela cidade.

Gente Catarina

Duas das cidades, Bocaina do Sul e Bom Retiro, vão receber as unidades do Sine como parte do programa Gente Catarina, que está criando ações para elevar o índice de Desenvolvimento Humano (IDH) nos 61 municípios que apresentam os menores indicadores.

Os prefeitos destas cidades demonstraram satisfação com a nova parceria. João Eduardo Della Justina, prefeito de Bocaina do Sul, destacou a importância do acordo para a cidade. “O Sine agrega valor à comunidade para ajudar a população na questão de auxílio, emprego e questões trabalhistas, trazendo benefícios e comodidade a nossa população”.

Integração com outros municípios

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

São Ludgero e Herval D’Oeste, municípios que não estão entre as cidades com menor IDH do Estado, assinaram o acordo para criação de unidades do Sine com o objetivo de aumentar o emprego e a renda, com foco no desenvolvimento.

O prefeito de São Ludgero, Ibaneis Lembeck, vê com bons olhos a instalação de uma unidade do Sine no município.”O Sine vai fazer com que a gente consiga aproximar as pessoas que precisam de trabalho, treinando essas pessoas para que estejam preparadas para serem contratadas pelas empresas”, explica.

Colaborou: Pablo Mingoti