Dados sobre exportações e emprego formal no agronegócio no terceiro trimestre de 2021 serão divulgados nesta quarta, dia 10

A Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) divulga, na manhã desta quarta-feira (10/11), os Indicadores do Agronegócio do RS. Produzido pelo Departamento de Economia e Estatística (DEE), o levantamento aborda as exportações e o emprego com carteira assinada no setor no terceiro trimestre de 2021 e no acumulado do ano.

A divulgação será por meio de publicação de notícia no portal do governo do Estado, às 7h. Mais informações e pedidos de entrevistas: (51) 3288-1290, na comunicação da SPGG.



Aviso de pauta

O quê: divulgação dos Indicadores do Agronegócio do RS – 3° trimestre de 2021 e acumulado do ano

Quando: quarta-feira (10/11), às 7h

Plataforma:portal de notícias do governo do Estado