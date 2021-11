Cartão Cidadão será entregue em Porto Alegre no Gigantinho a partir de 16 de novembro

Estado creditará devolução no Cartão Cidadão Devolve ICMS, um cartão de compras em parceria com o Banricard - Foto: Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini

Moradores de Porto Alegre que têm direito a receber o seu Cartão Cidadão do governo do Estado poderão retirá-lo no Gigantinho a partir de 16 de novembro. O Sport Club Internacional é parceiro da iniciativa que devolverá parte do ICMS para famílias do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) que recebem o Bolsa Família ou que tenham dependentes na rede estadual do Ensino Médio. Ambas as iniciativas garantirão créditos em dinheiro no cartão no mês de dezembro, que poderão ser utilizados em estabelecimentos da Rede Vero.

Além do Inter, Banrisul, Banricard e Procergs são parceiros da iniciativa. Com o cartão, mais de 432 mil famílias do Rio Grande do Sul terão uma devolução de R$ 400 por ano do Devolve ICMS (R$ 100 a cada trimestre).

Em Porto Alegre, onde mais de 53 mil famílias serão beneficiadas, o Banrisul realizará a distribuição dos cartões no Gigantinho entre 16 e 26 de novembro. A fim de evitar aglomerações no local, os titulares poderão retirar o seu cartão observando o calendário organizado em ordem alfabética, conforme apresentado abaixo. As entregas ocorrerão de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. O Gigantinho fica na Avenida Padre Cacique, 891, ao lado do estádio Beira-Rio.

Para beneficiários do interior do Estado, também valem as mesmas datas e letras do nome do titular. O site do programa (www.devolveicms.rs.gov.br) informará a lista dos locais de retirada.

O usuário precisa portar documento de identificação oficial com foto e número de CPF para retirar o seu cartão, além de usar máscara, em razão dos protocolos de combate à pandemia.

Para conferir quem tem direito à retirada do cartão basta estar cadastrado no CadÚnico e receber o Bolsa Família ou estar matriculado ou ter dependentes no Ensino Médio. O Cartão Cidadão do Devolve ICMS não é o mesmo do Bolsa Família e é preciso retirá-lo em novembro para receber os valores em dezembro. Ele é emitido pelo Banricard e funciona como um cartão de débito, podendo ser usado em 140 mil estabelecimentos, como supermercados e padarias, entre outros.

Datas de entrega por ordem alfabética do titular do cartão

16 de novembro: letras A,B

17 de novembro: C,D

18 de novembro: E,F,G

19 de novembro: H,I,J

22 de novembro: K,L

23 de novembro: M

24 de novembro: N,O,P,Q,R

25 de novembro: S,T,U

26 de novembro: V,W,X,Y,Z