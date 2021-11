Municípios assinam protocolos para aditivos ao contrato de programa com a Corsan

Representantes de municípios gaúchos participam da assinatura de protocolos e dos aditivos ao Contrato de Programa com a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) nesta terça-feira (9/11), às 11h30min, no Salão Negrinho do Pastoreio, do Palácio Piratini, em Porto Alegre.

O aditivo contratual, uma exigência da Lei Federal 14.026/2020 – novo marco legal do saneamento –, ajusta às novas regras do setor o Contrato de Programa firmado com a Corsan. O novo marco legal tem como objetivo a universalização do saneamento, elevando a cobertura de abastecimento de água a 99% e de esgotamento sanitário a 90% até 2033.

O evento contará com a participação do governador Eduardo Leite e do diretor-presidente da Corsan, Roberto Barbuti, e será transmitido pelos canais oficiais do governo do Estado.

Aviso de pauta

O quê: assinatura dos protocolos e aditivos ao Contrato de Programa firmado com a Corsan

Quando: terça-feira (9/11), às 11h30min

Onde: Salão Negrinho do Pastoreio - Palácio Piratini

Plataformas: canais oficiais do governo do Estado no Youtube (https://youtu.be/n-IcJBPdNgQ) e no Facebook (www.facebook.com/GovernoDoRS)