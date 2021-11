Vacinação em SC: Estado distribui nova remessa de doses da Pfizer para aplicação em adolescentes

O Governo do Estado distribui nesta terça-feira, 9, nova remessa com 185.808 doses da vacina Pfizer. Serão enviadas 38.976 para aplicação da primeira dose (D1) nos adolescentes de 12 a 17 anos; 95.202 doses para a segunda dose (D2); além de 51.630 para o reforço (DR) nos idosos com 60 anos ou mais e nos trabalhadores da saúde.

:: Veja aqui a tabela de distribuição de doses e as informações repassadas às secretarias municipais de Saúde

Com mais essa remessa, o Estado conclui o envio de pouco mais de 73% das doses necessárias para vacinar todos os adolescentes de 12 a 17 anos com a primeira dose. A população total estadual nesta faixa etária é de 549.894 pessoas (IBGE, 2020).

Os quantitativos que serão enviados para a vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos; para a aplicação da segunda dose; e dose de reforço nos idosos com 60 anos ou mais, além dos trabalhadores da saúde atendem as solicitações das Secretarias Municipais de Saúde.

A gerente de imunização da Dive, Arieli Schiessl Fialho, explica que a administração da dose de reforço nos idosos deve ocorrer cinco meses após a última dose ou dose única do esquema de vacinação primário. No caso dos trabalhadores da saúde, o intervalo para a aplicação da dose de reforço é de, ao menos, seis meses.

A distribuição das vacinas será na manhã desta terça-feira, 9. As doses das centrais regionais de Lages, Rio do Sul, Blumenau, Grande Florianópolis, Itajaí, Tubarão, Criciúma, Araranguá, Jaraguá do Sul, Joinville e Mafra serão transportadas de carro. As doses das centrais de São Miguel do Oeste, Chapecó, Concórdia, Xanxerê, Joaçaba e Videira serão transportadas pelo avião do Corpo de Bombeiros Militar.