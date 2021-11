Leite participa da abertura do Symetria, evento virtual da Iniciativa FIS

O governador Eduardo Leite participou, nesta segunda-feira (8/11), da abertura da #FisWeek, seminário da Iniciativa FIS, que promoverá três eventos simultâneos: o Fórum Inovação Saúde 2021 (#FIS21), Symetria (#SYM21) e o Company Meetings (#COMMeets21).

Leite fez a abertura do evento Symetria, com o painel "Inclusão, governança e responsabilidade social em um mundo globalizado", mediado pelo presidente da Iniciativa FIS, Josier Vilar. O principal tema é a temática ESG (environment, social and governance – em português, meio ambiente, social e governança). No painel com o governador, também foi discutido o acesso à saúde e os desafios enfrentados pelos governos durante a pandemia de coronavírus.

"O acesso à saúde no RS e no Brasil é complexo e, ao mesmo tempo, urgente. A pandemia deixou muito claro que saúde precisa ser na hora em que o cidadão requer, a doença não avisa que horas vem, e o atendimento em saúde tem de estar disponível. Nosso principal desafio durante a pandemia de Covid-19, além do desconhecimento a respeito da doença, foi o processo ainda incipiente de informatização no sistema de saúde, a falta de dados organizados em sistemas e bases bem estruturadas para que pudéssemos ter o dedo no pulso, um controle diário e instantâneo de entendimento sobre internações”, disse Leite.

O governador destacou que a tecnologia, por si só, não faz nada sozinha. “É um instrumento que deve ter rotinas de alimentação diária, processos definidos pelas pessoas que operam essas tecnologias, para ajudar a reduzir filas e encaminhar soluções na área da saúde, a contento das expectativas da população. Nesse mundo globalizado, o compartilhamento de informações entre cada agente envolvido nos processos é fundamental para que possamos identificar eventuais desvios de percurso ou falhas de atendimento e atuar nisso”, explicou.

Essa é a primeira edição da FisWeek, que ocorre entre 8 e 12 de novembro, em um ambiente totalmente virtual que reunirá cerca de 200 participantes de 15 nacionalidades com 80 horas de transmissão. Além do governador, foi confirmada a presença dos ex-ministros da Saúde Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, e da presidente da Pfizer, Marta Diez, e da Fiocruz, Nisia Trindade.