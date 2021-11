Governo do Estado lança o Avançar no Esporte, nesta terça, dia 9

O governo do Estado lança, nesta terça-feira (9/11), às 17h, o Avançar no Esporte. O evento ocorre no Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete), em Porto Alegre, e contará com a participação do governador Eduardo Leite e do secretário do Esporte e Lazer, Danrlei de Deus.

O investimento anunciado será aplicado em quatro projetos estratégicos da Secretaria do Esporte e Lazer (Sel), que contemplam desde melhorias e reformas em espaços esportivos em municípios até a promoção de eventos desportivos.

Após o anúncio, o governador e o secretário Danrlei atenderão à imprensa, presencialmente.

Aviso de pauta

O quê: lançamento do Avançar no Esporte

Quando: terça-feira (9/11), às 17h

Local: Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete) - rua Gonçalves Dias, 700 - bairro Menino Deus, Porto Alegre