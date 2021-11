Em comparação anual, vendas de veículos caem 24,5%

No acumulado de janeiro a outubro, entretanto, há um crescimento de 9,5% em relação ao mesmo período do ano passado (Foto: Diones Roberto Becker)

As vendas de veículos novos caíram 24,5% em outubro na comparação com o mesmo mês de 2020. Conforme balanço divulgado na segunda-feira (8/11), pela Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA), foram emplacadas 162,3 mil unidades.

No acumulado de janeiro a outubro, entretanto, há um crescimento de 9,5% em relação ao mesmo período do ano passado, com a comercialização de 1,7 milhão de veículos.

Segundo o presidente da ANFAVEA, Luiz Carlos Moraes, a retração das vendas em outubro é um reflexo das dificuldades enfrentadas pela indústria, como a falta de componentes, em escassez mundial. A previsão é que esses problemas continuem a impactar as atividades do setor até o ano que vem.

— 2022 continuará sendo um ano de grandes desafios na entrega de semicondutores no setor automotivo — acrescentou Luiz Carlos Moraes.

