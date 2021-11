A guarnição da Brigada Militar (BM) apreendeu, na quarta-feira (3/11), no centro da cidade de Crissiumal, um recipiente com dois pés de maconha, além de 19 sementes da erva.

O responsável pela residência aonde foram encontradas as plantas e as sementes foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Crissiumal para o registro do fato.

