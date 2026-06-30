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ForMóbile abre edição 2026 com foco em inovação

Entre os temas de maior destaque do primeiro dia esteve a transformação da indústria moveleira, impulsionada pela inteligência artificial e pelos c...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
30/06/2026 às 23h26
ForMóbile abre edição 2026 com foco em inovação
Divulgação ForMóbile

A 11ª edição da ForMóbile, Feira Internacional da Indústria de Móveis e Madeira, começou nesta terça-feira (30), no São Paulo Expo, consolidando mais uma vez seu papel como o principal ponto de encontro da cadeia moveleira da América Latina. Reunindo mais de 550 marcas expositoras, a feira abriu as portas com intensa movimentação de profissionais de toda a cadeia moveleira, entre fabricantes, marceneiros, arquitetos especificadores, fornecedores e revendedores em busca de lançamentos, tendências, conhecimento e novas oportunidades de negócios.

Entre os temas de maior destaque do primeiro dia esteve a transformação da indústria moveleira, impulsionada pela inteligência artificial e pelos conceitos da Indústria 5.0. O assunto permeou diferentes palestras da programação, reforçando a integração entre trabalho humano, automação avançada e IA como pilares da próxima etapa da evolução industrial. Diferentemente da Indústria 4.0, que foca na tecnologia e na substituição de tarefas, esse novo modelo coloca as pessoas, a sustentabilidade e a resiliência no centro do processo produtivo.

Segundo Vanessa Sebenelo, da VS Marketing, palestrante do Palco ForMóbile, que falou sobre como a inteligência artificial está redefinindo o jogo entre o mercado e o comprador, "a IA está ligada a um ponto-chave: saber usá-la a seu favor dentro de uma problemática específica do seu negócio. É sobre não ter medo de aprender a fazê-la trabalhar para você, para que sua marca ganhe das demais em rapidez e qualidade", afirma.

Anderson Rios, da Marc ERP, reiterou os desafios e as oportunidades do segmento na palestra seguinte, colocando a Indústria 5.0 como um marco de transformação para o setor moveleiro: "Durante anos, acreditamos que a grande transformação viria pelas máquinas, pela informática e, agora, pela inteligência artificial. A verdade é que a verdadeira mudança está no nosso comportamento com relação a ela".

O Palco também reuniu especialistas para discutir temas como eficiência nos projetos, personalização, empreendedorismo e tendências de mercado para a indústria moveleira. Entre os destaques estiveram a palestra "O que separa o projeto que vai para a obra do que vira retrabalho", patrocinada pela Lechler e ministrada por Matheus Melo, CEO e fundador do Casoca; "Soluções práticas para projetos personalizados", com a influenciadora Taimara Engel; "Do Pedido Inicial à Escala Nacional", com a dupla Ana Boaventura e Bernardo Costa, do canal Meu marido marceneiro; e "O mercado de móveis brasileiro: transformações que estão moldando o futuro da indústria e da marcenaria", ministrada por Marcelo Prado, do IEMI – Inteligência de Mercado. A grade de conteúdos do dia foi finalizada por Paula Dutra, do Empreenda Marcenaria, que falou sobre "O modelo de negócio que você escolhe define o lucro que você tem".

Já o Espaço Maker reuniu grande participação do público em uma programação dinâmica e interativa. As atividades incluíram batalhas de marceneiros, demonstrações de tornearia em madeira, conteúdos sobre gestão empresarial e ações voltadas à marcenaria terapêutica, aproximando profissionais de diferentes níveis de experiência por meio de atividades práticas e demonstrações ao vivo.

A programação também contou com a 6ª edição do #ForMóbileNoSofá, também patrocinado pela Lechler, que abriu a série de conversas desta edição. O bate-papo foi conduzido por Matheus Melo e trouxe reflexões sobre planejamento, execução e eficiência na produção de mobiliário.

"O primeiro dia confirmou aquilo que esperamos desta edição: um ambiente extremamente qualificado, com visitantes em busca de conhecimento, tecnologia, relacionamento e negócios, sendo a ForMóbile o principal elo entre as partes", destaca Tatiano Segalin, Business Manager da ForMóbile.

A programação da ForMóbile 2026 continua até o dia 3 de julho com dezenas de palestras, demonstrações, experiências práticas e oportunidades de networking.

Para conferir a agenda do evento, basta acessar: https://www.formobile.com.br/pt/visitar/atracoes/palco-formobile.html

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