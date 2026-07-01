Quarta, 01 de Julho de 2026
16°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 27 milhões

Números sorteados são: 07 - 14 - 16 - 21 - 33 - 58

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
01/07/2026 às 00h00

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.025 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (30). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 27 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 07 - 14 - 16 - 21 - 33 - 58

  • 95 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 13.278,38 cada
  • 3.679 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 565,18 cada

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (2), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 13 horas

Trabalhadores denunciam riscos em obras de hospital municipal de SP

Áreas críticas não são respeitadas na unidade pública , diz Sindisep

 © José Cruz/Agência Brasil
Geral Há 15 horas

Prazo para alistamento militar obrigatório termina nesta terça-feira

Procedimento é voluntário para mulheres

 Iniciativa reúne os segmentos de vestuário, calçados, acessórios, joias e semijoias -Foto: Divulgação Sedec
Desenvolvimento Há 16 horas

Governo do Rio Grande do Sul impulsiona movimento do Cluster da Moda e fortalece cadeia produtiva gaúcha

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), consolida a estratégia de fortalecimento do Cluster da Moda RS co...

 (Foto: Divulgação Governo do Estado do RS)
Alerta Há 17 horas

Programa PREPARA RS mobiliza equipes da Defesa Civil para regiões com previsão de novas chuvas

Força-tarefa será deslocada para a região com equipes, caminhões e suprimentos para apoio aos municípios em caso de necessidade

 Em Alegrete, ponte sobre o Arroio Capivari vai ganhar estrutura de concreto armado que substitui antiga travessia de mão única -Foto: Ascom Daer
Estradas Há 17 horas

Governo do Estado investe cerca de R$ 30 milhões em pontes na Fronteira Oeste e no Noroeste

A reconstrução da infraestrutura rodoviária gaúcha com foco na resiliência climática segue avançando. O governo do Estado, por meio da Secretaria d...

Tenente Portela, RS
16°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 19°
16° Sensação
0.74 km/h Vento
99% Umidade
100% (14.41mm) Chance chuva
07h25 Nascer do sol
17h51 Pôr do sol
Quinta
16°
Sexta
11°
Sábado
16°
Domingo
20°
Segunda
15° 12°
Últimas notícias
Câmara Há 3 horas

Comissão aprova projeto que permite a prefeituras vender ônibus escolar adquirido com recursos federais
Economia Há 4 horas

Fila do INSS cai ao menor nível em 21 meses, com 1,8 milhão de pedidos
Geral Há 4 horas

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 27 milhões
Política Há 4 horas

“Melhor arma que um país pode ter é alimento”, diz Lula
Tecnologia Há 4 horas

ForMóbile abre edição 2026 com foco em inovação

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 +0,00%
Euro
R$ 5,90 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 321,096,99 +0,18%
Ibovespa
172,024,13 pts -0.68%
Mega-Sena
Concurso 3025 (30/06/26)
07
14
16
21
33
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7053 (30/06/26)
02
15
54
63
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3723 (30/06/26)
02
04
05
06
07
10
12
15
17
18
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2943 (29/06/26)
03
09
10
11
13
14
18
23
29
32
51
64
65
70
78
84
85
87
95
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2976 (29/06/26)
04
21
26
31
32
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias