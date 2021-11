Polícia Civil: Aviso de Utilidade Pública

A Polícia Civil comunica que pessoas estão chegando em moradores da área rural de Tenente Portela anunciando o intuito de quebrar ou desfazer feitiços existentes nas referidas residências.

Como condição à quebra do feitiço, as pessoas devem adquirir suas mercadorias, entre elas acolchoados, a preços fora da realidade econômica local, ou seja, bem caros.

Fica o alerta para as pessoas não se deixarem iludir com feitiços inexistentes. Quanto à compra das mercadorias, é de livre arbítrio de cada um, desde que não esteja condicionada à quebra do feitiço,pois nesse caso pode configurar estelionato.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.