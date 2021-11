Polícia Civil desencadeia operação contra o golpe dos nudes na Região

A Operação foi realizada visando combater organização criminosa atuante em crimes de EXTORSÃO no chamado GOLPE DO NUDES ou SEXTORSÃO. (Foto: Divulgação/Policia Civil)

Operação da POLÍCIA CIVIL, coordenada pela DP SERTÃO, sob o comando do Delegado Regional Adroaldo Schenkel (que também responde pela DP Sertão), com apoio de todas as Delegacias de 6ª Região Policial/Passo Fundo e Delegacia Regional de Erechim, comandada pela Delegada Diana Zanatta, visando combater organização criminosa atuante em crimes de EXTORSÃO no chamado GOLPE DO NUDES ou SEXTORSÃO.

Síntese do crime: Vítimas são escolhidas (neste caso) e procuradas por meio de redes sociais por pessoas se passando por mulheres bonitas, passam a trocar mensagens e fotos (algumas de caráter sensual ou sexual). A partir disso as vítimas passam a ser extorquidas, com alegações de que as supostas mulheres eram adolescentes, e, mediante ameaças de divulgação das fotos íntimas e falsos registros policiais (fotos de Policiais e carteiras funcionais falsificadas), ameaças de prisão (aqui falsificações até de supostos mandados de prisão), para ceder às exigências, depositando altos valores em contas dos envolvidos. As exigências de valores não param, vão aumentando e sendo sequenciais. Num dos casos aqui investigados, a vítima declarou que de tão pressionada e sem mais condições de pagar as novas exigências de valores, pensava até em cometer suicídio, quando foi procurada pela Polícia Civil, informando o esquema criminoso.