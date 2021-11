Mulheres suspeitas de distribuírem drogas para traficantes são presas em Ijuí

No final da tarde de quarta-feira (03/11), após trabalho da equipe de inteligência do 29º BPM, sobre um possível ponto de distribuição de entorpecentes, uma guarnição da Brigada Militar do 29º BPM deslocou até a Rua Bruno Henrique Berguel, no Bairro Jardim, em Ijuí.

A guarnição abordou a primeira suspeita, que ao avistar os policiais deixou cair um invólucro contendo uma pedra de crack. Ela foi identificada como uma mulher de 22 anos, natural de Ijuí, sem antecedentes. A outra mulher foi abordada em uma estrebaria existente nos fundos da casa, no momento em que estava enterrando algo. E foi identificada como sendo uma mulher de 30 anos natural de Ijuí, com antecedentes criminais por lesão corporal e desobediência, sendo constatado que ela estava enterrando uma sacola plástica contendo cocaína, maconha e dinheiro.

Ainda dentro da residência foram localizados um adolescente e duas crianças.

Ao final das diligências foram apreendidos: 133g pedras de crack; 129g cocaína, 10g de maconha e R$ 734,00 em espécie.

Diante dos fatos os policiais apreenderam os menores e solicitaram o acompanhamento do Conselho Tutelar. Foi dada voz de prisão para as mulheres, sendo encaminhados para exames de saúde na UPA e posteriormente apresentados na DP, juntamente com o material apreendido, onde foi lavrado o flagrante das duas acusadas, por tráfico de entorpecentes.

