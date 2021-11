Grave acidente na BR-285, entre Passo Fundo e Carazinho deixa vítima fatal

Na tarde de quarta-feira (03/11), um acidente de trânsito foi registrado na BR-285, entre Passo Fundo e Carazinho.

O fato ocorreu no km 317 da rodovia, envolvendo um VW/Passat, de cor vermelha e uma Carreta Scania G410, carregada de peças. Ambos emplacados em Passo Fundo.

Conforme o motorista da carreta de 58 anos, o condutor do veículo que trafegava à sua frente perdeu o controle, rodopiou na pista e acabou se chocando frontalmente com a carreta.

No Passat, estava o homem identificado como Deividi Leidens Anhanha, 27 anos, morador de Sarandi. Ele estava indo visitar familiares que moram em Passo Fundo, e acabou morrendo ao ser arremessado por vários metros para fora do veículo que partiu ao meio com o impacto da colisão.

O trânsito ficou lento nos dois sentidos da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local realizando o registro da ocorrência, além do IGP e SAMU.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.