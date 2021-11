Colisão frontal provoca a morte de motorista em Passo Fundo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a colisão frontal entre um VW Passat e uma carreta – ambos com placas de Passo Fundo/RS – ocasionou a morte de um homem de 27 anos de idade. Ele era o motorista do automóvel. O caminhoneiro saiu ileso.

Segundo a PRF, o acidente de trânsito foi registrado por volta das 15 horas da quarta-feira (3/11), no Km 317 da BR 285 em Passo Fundo.

O local foi sinalizado para a realização da perícia. A PRF também afirmou que não ocorreu a interrupção na passagem de veículos em virtude da colisão.

