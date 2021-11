Passo Fundo: Passageiro de automóvel morre em colisão contra carreta

Vítima era caroneiro no Peugeot 307 com placas de Passo Fundo (Foto: Rodrigo Oliveira/Planalto News)

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão transversal envolvendo um Peugeot 307 e uma carreta ocorreu por volta das 11h30min da quarta-feira (3/11), no Km 299 da BR 285.

O passageiro do carro emplacado em Passo Fundo/RS – um indivíduo de 21 anos de idade – morreu no local. O motorista do Peugeot sofreu lesões graves e foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para atendimento hospitalar. O condutor da carreta, com placas de Pelotas/RS, não teve ferimentos.

Segundo a PRF, houve interdição parcial do trânsito na rodovia. O local foi isolado para perícia e remoção do corpo da vítima.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.