Acusado de tentar matar mulher a facadas é preso em Ijuí

A Polícia Civil, na manhã de hoje, em ação da DEAM – Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Ijuí, com apoio da DRACO e DPPA de Ijuí, sob a coordenação do Delegado Antônio Gilberto Matter Soares, cumpriu mandado de prisão preventiva em face de homem investigado por tentativa de feminicídio ocorrida no Município.

Segundo apurado, o suspeito, após uma discussão no último sábado, desferiu dois golpes de faca nas costas de sua companheira, tendo fugido do local dos fatos.

A vítima, de 27 anos, foi socorrida imediatamente e, levada ao Hospital local, sobreviveu aos ferimentos.

Após investigações, levadas a efeito pela DEAM de Ijuí, houve a representação pela prisão preventiva do suspeito, a qual foi decretada pelo Poder Judiciário.

Concluídas as diligências de praxe, o preso será encaminhado ao Sistema Prisional, permanecendo à disposição da Justiça.

