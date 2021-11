7° BPM desenvolveu ações do Plano Tático Operacional durante o final de semana na Região Celeiro

Desde a sexta-feira dia (29/10), policiais militares do 7° BPM trabalharam para garantir a segurança da população regional.

Foram atendidas:

- 254 ocorrências policiais,

- 25 pessoas foram presas,

- 1 arma de fogo foi apreendida e

- 1 motocicleta recuperada.

Foram realizadas:

- 78 barreiras policiais, com abordagem de 1322 veículos e identificação de 2200 pessoas.

- Lavradados 132 notificações de trânsito por irregularidades.

- 117 estabelecimentos comerciais Foram fiscalizados

- 11 propriedades rurais visitadas.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.