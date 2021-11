Na manhã desta quarta-feira (03/11), foi encontrado o menino Antônio Quadrado de 7 anos. Segundo informações, o jovem que é autista, foi localizado próximo à residência da família.

A criança foi encaminhada ao Hospital Comunitário de Nonoai para receber atendimento médico.

O menino havia desaparecido na tarde de terça-feira (02/11).

