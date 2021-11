Menino autista de Rio dos Índios segue desaparecido

O menino Antônio Quadrado, de 7 anos, está desaparecido desde a terça-feira (02/11), por volta das 16 horas e 30 minutos no interior de Rio dos Índios, linha Fátima. As equipes de resgate seguem em busca do pequeno que sofre de autismo.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Nonoai, as buscas começaram ainda na terça, às 18h. Na manhã de hoje, equipes do Corpo Bom de Bombeiros de Passo Fundo e Santa Maria estão auxiliando nas buscas com cães farejadores. Polícia Civil, Brigada Militar, PATRAM, familiares e vizinhos também contribuem nas buscas.

O jovem desapareceu próximo a uma área de mata que fica localizada perto da casa da família. Segundo a família, o menino tem o hábito de caminhar muito, então caso alguém tenha alguma informação ou tenha visto o menino, pode entrar em contato com o 190 ou com familiares pelo telefone; 54 9 99026030.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.