Brigada Militar prende trio por porte ilegal de arma, apreende armas e munições em Santo Ângelo

A Brigada Militar prendeu três indivíduos por porte ilegal de arma no bairro Aguiar, em Santo Ângelo, a prisão aconteceu na terça-feira (02/11).

A Força Tática do 7º RPMon, após denúncia, realizou a abordagem dos indivíduos. Com eles foi localizado e apreendido uma pistola nove milímetros, 51 munições do mesmo calibre, dois carregadores, uma espingarda calibre 12 com sete cartuchos e um celular.

Os presos, sendo dois homens e uma mulher, foram conduzidos à Delegacia de Polícia para o auto de prisão em flagrante.

