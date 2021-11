Homicídio foi registrado em Tenente Portela

Na noite de terça-feira (02/11), por volta das 20 horas, a Polícia Civil registrou o homicídio de um homem na estrada que liga o bairro Operário ao setor da Pedra Lisa, Reserva Indígena do Guarita, em Tenente Portela.

Foi confirmado que a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo na cabeça. O homem foi identificado por Everson Antonio Zimermann Petrecoski, de 31 anos.

A Polícia Civil investiga o caso.

