Radar móvel flagra caminhonete a 195 km/h no Norte do RS

Uma operação realizada na terça-feira (2/11), com uso de radar móvel, flagrou 57 veículos transitando na ERS 135 acima do limite de velocidade permitido. A ação ocorreu no km 72 da rodovia em Erechim, no Norte do Rio Grande do Sul.

Um dos veículos autuados pelo radar móvel foi uma VW Amarok V6, que seguia a 195 km/h. No local, a velocidade máxima permitida é de 80 km/h.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o objetivo da fiscalização foi coibir as infrações por excesso de velocidade e reduzir os índices de acidente na região.

