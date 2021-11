Na tarde desta segunda-feira (01/11) um acidente de trânsito deixou duas pessoas feridas em Crissiumal.

A colisão ocorreu na esquina das ruas Redentora e Tucunduva, envolvendo um GM Celta e uma motocicleta Yamaha YBR 125.

Os dois tripulantes da motocicleta tiveram ferimentos, sendo que o condutor teve escoriações pelo corpo e a caroneira foi encaminhada ao Hospital de Caridade de Crissiumal, com suspeita de fratura em uma das pernas. A condutora do automóvel não se feriu.

Uma ambulância da Secretaria Municipal de Saúde prestou atendimento no local. A Brigada Militar atendeu a ocorrência.

