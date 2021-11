Policiais do 29º BPM prendem mulher e apreendem adolescente em Ijuí

Na tarde desta segunda-feira (01/11), uma guarnição da Brigada Militar do 29º BPM de Ijuí, quando em patrulhamento, abordou um indivíduo em atitude suspeita, com uma mochila fazendo contato com uma mulher em um local conhecido pela traficância. A abordagem ocorreu na Av. São Luiz, no Bairro Getúlio Vargas, em Ijuí.

A proprietária da casa foi identificada como sendo uma mulher de 25 anos, natural de Ijuí, sem antecedentes criminais. O indivíduo foi identificado como sendo um adolescente do sexo masculino de 16 anos. Durante a busca pessoal foi localizado com ele no interior da mochila 01 tijolo de maconha pesando 443g, várias porções de maconha fracionadas pesando 97g, 04 porções de cocaína pesando 1,8g, R$222,00 em dinheiro e 2 aparelhos celulares.

Diante dos fatos os policiais apreenderam o adolescente e deram voz de prisão à mulher, os quais foram encaminhados para exames de saúde na UPA e posteriormente apresentados juntamente com o material apreendido na D.P. de Ijuí onde foi lavrado o flagrante da mulher e a apreensão do adolescente por tráfico de entorpecentes.

