Motociclista fica ferido em acidente na RS 342 em Três de Maio

No fim da tarde de segunda-feira (01/11), por volta das 17 horas e 50 minutos, um motociclista de 19 anos ficou ferido em uma colisão que envolveu a moto que ele pilotava e um automóvel. O acidente ocorreu no entroncamento da RS 342 com a rua Ivagaci em Três de Maio.

O rapaz conduzia a moto na rodovia no sentido Área Industrial/trevo da Pica-Pau, e teve a frente cortada por um Renault que era conduzido por um idoso na rua Ivagaci e ingressava na RS 342.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar no local o motociclista já havia sido conduzido por populares para o Hospital São Vicente de Paulo. O condutor do veículo e a esposa dele não ficaram feridos.

A Brigada Militar esteve no local e acionou o Comando Rodoviário da Brigada Militar de Santa Rosa.

