Morre motociclista que colidiu contra carreta na BR 468 em Três Passos

Foi confirmado agora a pouco o óbito de Gelson Alves Ribeiro. O homem de 29 anos de idade e morador de Três Passos conduzia uma motocicleta pela BR 468 quando colidiu violentamente contra o rodado traseiro da carreta que deixava o pátio de um posto de combustíveis ao lado da rodovia. O fato ocorreu por volta das 11h30min da segunda-feira (1º/11).

O condutor da moto chegou a ser socorrido ao Hospital de Caridade de Três Passos (HCTP) em estado grave, entretanto, não resistiu aos ferimentos. O caminhoneiro saiu ileso.

Por causa do acidente, a carreta ficou atravessada no asfalto e a Brigada Militar (BM) desviou o trânsito de veículos por dentro do pátio do posto de combustíveis. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e registrou a ocorrência.

