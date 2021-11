Acidente é registrado na ERS 163 entre Tentente Portela e Vista Gaúcha

Um acidente de trânsito tipo capotamento foi registrado na manhã desta segunda-feira, 01 na ERS 163 entre os municípios de Tenente Portela e Vista Gaúcha.

Segundo informações, a motorista uma mulher, que sofreu escoriações leves, perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou às margens da rodovia.

O veículo possui placas da cidade de Vista Gaúcha.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.