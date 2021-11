Morre segunda vítima do acidente ocorrido sábado na RS 342 em Horizontina

O condutor de um veículo Fiat Pálio, Hilário Kmiec, 47 anos, morador de Horizontina, faleceu às 0 horas e 45 minutos de hoje (01/11), na UTI do Hospital São Vicente de Três de Maio.

Ele foi um dos envolvidos no acidente fatal ocorrido no final da madrugada de sábado (30/10) na RS 342, localidade do KM 16 – Horizontina.

O condutor do outro veículo, um VW Gol, faleceu horas após o acidente. Identificado como Jéferson Dari Muller, de 27 anos. Com ele estavam no carro a esposa e duas crianças que ficaram feridas.

Jéferson foi sepultado na manhã de domingo, 31. Hilário será sepultado na tarde desta segunda-feira (1º).



