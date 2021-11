Homem morre em incêndio de residência, em Ijuí

No início da noite deste domingo (31/10), um homem de 49 anos morreu carbonizado num incêndio em uma residência, o fato foi registrado na rua José Carlos dos Santos, entre os bairros Storch e São José, em Ijuí.

O corpo de José Carlos da Silva Rodrigues foi encontrado pela equipe do Corpo de Bombeiros. O local foi isolado para a chegada da Polícia Civil e da perícia.

Ainda não se tem informações sobre o que teria ocasionado o sinistro. Uma família de quatro pessoas moravam no local.

