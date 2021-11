Homem é encontrado caído sobre a pista na VRS-822 após acidente, em Esperança do Sul

Na noite deste domingo (31/10), em Esperança do Sul, por volta das 19 horas e 50 minutos, um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta deixou uma pessoa ferida. O acidente ocorreu no trecho da rodovia entre Esperança do Sul e Três Passos (VRS-822).

Segundo as primeiras informações, um homem foi encontrado por motoristas caído sobre a pista após cair do veículo, nas proximidades do pórtico, sendo acionado o SAMU que socorreu a vítima com ferimentos ao Hospital de Caridade de Três Passos.

