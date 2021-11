Flamengo empata e garante vaga na semifinal do Gauchão Feminino

A equipe do Flamengo de São Pedro garantiu vaga na semifinal do Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino. A equipe do projeto Gurias do Yucumã se classifica em segundo no grupo, atrás apenas do Internacional e vai enfrentar o Grêmio na disputa por uma vaga na final.

Encerrada a primeira fase a equipe que se apresenta como representante de Tenente Portela e Derrubadas, mas que tem atletas de mais de 30 cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, fez 8 pontos. O Inter que ficou na liderança do grupo fez 18 pontos. Elite o adversário da tarde deste domingo ficou com 7 pontos e o Juventude ficou com apenas um ponto.

No jogo da tarde deste domingo, 31, que aconteceu no CT Futebol com Vida, em Três Passos, o time de Tenente Portela jogava pelo empate. Saiu vencendo por 1 a 0, depois acabou levando o empate, mas conseguiu segurar o resultado até o final e garantiu a permanência da competição.

A equipe do Flamengo segue na briga por uma vaga na Copa do Brasil de Futebol Feminino, se passar pelo Grêmio já está com vaga garantida, caso seja derrotado, ainda assim terá a possibilidade de decidir o título do interior, onde também estará em disputa uma vaga na competição nacional.

No outro jogo da rodada o Internacional aplicou 13 a 0 para cima do Juventude.

