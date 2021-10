Crissiumal: Homem é preso devido ao porte ilegal de arma de fogo

No começo da noite do sábado (30/10), a Brigada Militar (BM) abordou um veículo que transitava em Linha Vidal de Negreiros, interior de Crissiumal.

Durante a revista, os policiais militares encontraram uma pistola. O motorista tinha registro da arma de fogo, mas não possuía o porte, ou seja, não poderia estar circulando com a pistola.

O indivíduo foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil para os trâmites formais.

