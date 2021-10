Colisão entre veículos no trevo da BR 468 e a ERS 207 deixa uma mulher ferida

Conforme foi apurado pela reportagem do site Clic Portela, no local do fato, a GM Tracker – emplacada em Gravataí/RS – estava saindo da ERS 207 e ingressando na BR 468 quando colidiu na lateral direita do GM Vectra – com placas de Três Passos/RS – que trafegava pela rodovia federal em direção à Campo Novo. O acidente de trânsito ocorreu por volta das 14h30min do sábado (30/10).

Com o impacto, o Vectra rodou em cima da pista e parou encostado no meio fio de um dos canteiros do trevo de entroncamento. Uma passageira do automóvel sofreu escoriações no rosto e na cabeça. As quatro pessoas que viajavam no Vectra tinham como destino uma solenidade de formatura na cidade de Ijuí. Os dois ocupantes da Tracker não se feriram.

Dois policiais do Pelotão Rodoviário da Brigada Militar de Santo Augusto passavam pelo local e pararam para auxiliar na sinalização do local da colisão. Devido à posição dos veículos sinistrados, o trânsito foi desviado pelas vias laterais do trevo de entroncamento da BR 468 com a ERS 207.

