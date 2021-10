Três Passos: Carro tomba em via urbana e três pessoas ficam levemente feridas

Após colidir com outro veículo, a GM Parati tombou no asfalto da Avenida Costa e Silva, no centro da cidade de Três Passos. O fato foi registrado no começo da tarde da sexta-feira (29/10).

O casal e uma criança – de cinco meses de vida – sofreram escoriações leves. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e conduzidos ao Hospital de Caridade de Três Passos (HCTP). O motorista do outro veículo envolvido no acidente de trânsito não se feriu.

A pista da Avenida Costa e Silva – no sentido centro/bairro – ficou parcialmente bloqueada até a remoção do automóvel tombado.

