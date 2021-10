Necropsia confirma que morador de Vicente Dutra foi morto com disparo de arma de fogo na cabeça

Na noite desta quinta-feira (28/10), a Polícia Civil divulgou o resultado do exame de necropsia que apontou a causa da morte de Cleder Jair da Silva, de Vicente Dutra. No exame, concluiu-se que Cledinho, como era conhecido na comunidade, foi morto com um disparo de arma de fogo na cabeça.

Segundo o delegado Jacson Oiliam Boni, um fragmento de projétil localizado será comparado com armas de fogo recentemente apreendidas.

Na caminhonete da vítima, foram encontradas digitais, que também serão comparadas com a dos suspeitos. “Já definimos os suspeitos e a boa parte da dinâmica do crime; prosseguiremos nas investigações a fim de elucidar de maneira completa todas as circunstâncias do fato”, explicou.

Sobre o caso

Morador de Vicente Dutra, Cleder desapareceu no dia 8 de outubro. O corpo foi localizado no sábado, 16, no rio Uruguai, na localidade de Balneário Três Ilhas, em Crissiumal-RS. Segundo o delegado responsável pela investigação, a Polícia Civil trata o caso como latrocínio.

