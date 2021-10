Criminosos são presos em flagrante aplicando golpe do cartão em Passo Fundo

Na tarde da última quinta-feira (28/10) a Polícia Civil, através da 2ªDelegacia de Polícia Distrital de Passo Fundo, sob coordenação do Delegado Venicios Demartini, com o apoio do SIPAC da 6ª Delegacia de Polícia Regional do Interior, efetuou a prisão em flagrante de dois homens pelo crime de estelionato contra idoso.

Trata-se do golpe do cartão clonado, em que vítimas são ludibriadas a entregar senhas e cartões a estelionatários, por acreditarem que tiveram suas contas violadas. De posse das informações, os criminosos sacavam dinheiro e faziam transferências das contas das vítimas.

Os suspeitos foram abordados próximo da agência da Caixa Federal, situada junto à GARE, local em que tentavam realizar saque com o cartão bancário objeto do crime.

Houve a apreensão de máquinas de cartão, crachás falsos, dinheiro, celulares, entre outros.

Após Auto de Prisão em Flagrante, os presos foram conduzidos ao Presídio Regional de Passo Fundo.





