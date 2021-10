PRF recupera retroescavadeira furtada que teria como destino Cruz Alta

A Polícia Rodoviária Federal recuperou um trator retroescavadeira furtado, na tarde desta quinta-feira (28/10), na BR 470 em Bento Gonçalves, o maquinário estava sendo transportado em um caminhão plataforma.

Na fiscalização, policiais rodoviários federais abordaram um caminhão que transportava um trator. O motorista apresentou o contrato de compra e venda e a documentação do transporte, porém, após verificação, foi constatado que a retroescavadeira era furtada.

Segundo o condutor, o veículo estava sendo transportado de Cambará do Sul para Cruz Alta onde seria entregue ao comprador. O maquinário foi apreendido e encaminhado para a polícia judiciária local, onde será periciado e devolvido ao dono.

A PRF conta com o sistema Sinal Agro, criado com o objetivo de combater o furto de animais como bovinos e equinos, e também o roubo e furto de maquinários e defensivos agrícolas.

