Carlos Moisés anuncia R$ 209 milhões em investimentos para Rio do Sul e região

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

O prefeito de Rio do Sul, José Eduardo Thomé, explica que o contorno viário será uma rota de trânsito importante para a agricultura, a indústria e o comércio, beneficiando toda a região. Conforme ele, há pelo menos 30 anos Rio do Sul discutia esta opção, além disso, há todo o interesse regional em criar rotas de expansão do trânsito de caminhões, tirando-os de regiões centrais ou com características mais residenciais. No entanto, pelo alto custo e falta de um projeto final, a vontade nunca saiu do planejamento e do sonho das pessoas.

“Este complexo de obras, como melhorias de ruas e uma nova ponte, permitirá o desvio de trânsito, sem a necessidade da passagem pela área central da cidade, reduzindo o fluxo de caminhões e ainda melhorando a mobilidade para os moradores de Rio do Sul. É um grande sonho que se tornará realidade”, enalteceu o prefeito.

Outra importante obra que sairá do papel é a pavimentação asfáltica entre Taió e Mirim Doce, com investimentos de R$ 22,44 milhões, em 14 quilômetros. O convênio foi firmado com os dois municípios.

A pavimentação asfáltica que liga o município de Salete ao município de Witmarsum também irá se realizar, após cerca de 30 anos de espera. No trecho de aproximadamente três quilômetros, o Governo do Estado vai investir R$ 7,88 milhões.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Foi autorizada ainda a licitação para recomposição funcional da SC-114, no trecho entre Salete e o entroncamento com a BR-470, em Pouso Redondo. O valor é de R$ 6 milhões.

Dentre os recursos autorizados pelo governador Carlos Moisés para a infraestrutura, o maior deles, de R$ 69 milhões, será para a conservação estrutural da malha rodoviária do Vale. O contrato para licitação inclui a reestruturação do contorno de Gaspar e da Rua Pedro Zimmermann, em Blumenau (SC-108), e o recapeamento da SC-410, no trecho entre Tijucas e Brusque. As obras serão licitadas.

Para Pouso Redondo, o governador anunciou a construção de uma ponte de concreto armado, visando o acesso ao Centro de Eventos Herança Tropeiro. O investimento será de R$ 1,8 milhão.

“São obras estruturantes. O governador elegeu a infraestrutura como prioridade Aqui no Alto e Médio Vale do Itajaí. São convênios para tirar demandas antigas do papel. São muitas as obras e investimentos do Governo do Estado para que possamos melhorar a mobilidade, proporcionar a integração regional e sobretudo gerar desenvolvimentos para essas importantes regiões de Santa Catarina”, destacou o secretário de Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira.

Educação Especial

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

O montante faz parte do maior investimento da história da inclusão de Santa Catarina. Já são mais de R$ 200 milhões em projetos aprovados que estão sendo disponibilizados para todas as regiões.

Desenvolvimento dos municípios

O governador Carlos Moisés confirmou a destinação de repasses diretos aos municípios: Agrolândia (R$ 6 milhões), José Boiteux (R$ 1,85 milhão), Mirim Doce (R$ 1,7 milhão), Rio do Campo (R$ 2,35 milhão), Rio do Sul (R$ 7,43 milhões), Salete (R$ 500 mil), Vitor Meireles (R$ 257,43 mil) e Witmarsum (R$ 1 milhão).

As prefeituras utilizarão o recurso para investir em máquinas, infraestrutura, educação, saúde, esporte, tratamento de água, entre outras ações.

Água tratada

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Melhorias para a educação

Para auxiliar nas atividades em sala de aula, o governador entregou 985 tablets e 86 climatizadores de ar condicionados para José Boiteux, Mirim Doce, Pouso Redondo, Presidente Getúlio, Rio do Campo, Agrolândia, Rio do Sul, Salete, Vitor Meirelles e Witmarsum, com investimentos de R$ 1,39 milhão.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Doação de imóvel

Atendendo ao pleito de Rio do Sul e da Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí (Amavi), o governador autorizou por meio da Secretaria de Estado da Administração a doação de imóvel, localizado na Rua Dom Pedro II, no Bairro Canoas, para a instalação da Secretaria de Obras/Serviços Urbanos e Agricultura, além da instalação do Centro de Imagens do Alto Vale do Itajaí e a Policlínica Regional de Saúde, que servirão de referência em saúde para o Alto Vale do Itajaí.

Crédito para Cravil

Ainda no ato, o Governo do Estado por meio do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) autorizou a contratação de operação de crédito no valor de R$ R$ 34,7 milhões, para a Cooperativa Regional Agropecuária do Vale do Itajaí (Cravil).

Os recursos vão contribuir para ampliação de uma das unidades da cooperativa, contemplando infraestrutura civil e instalação de equipamentos para aumento da capacidade de recebimento, secagem e armazenagem de grãos, especialmente soja e milho. Também serão usados para a construção de galpões para armazenagem de insumos agropecuários fornecidos aos cooperados.

Nos últimos três anos, a agência de Santa Catarina alcançou a marca de R$ 2,54 bilhões em contratações nos mais variados segmentos do estado. “Neste mesmo período, no agronegócio chegamos a marca de R$ 588 milhões, destinados tanto ao pequeno produtor rural como às cooperativas de todas as regiões do estado”, comemorou o diretor financeiro, Vladimir Arthur Fey.

Autoridades no ato

Estiveram presentes no ato o deputado federal, Darci de Mattos, os deputados estaduais Jerry Comper, Mauricio Eskudlark, Marcos Vieira, Paulinha, Ricardo Alba, José Milton Scheffer, a primeira-dama do Estado, Késia Martins, chefe da Casa Civil, Eron Giordani, da Casa Militar, André Alves, secretário da Administração, Jorge Eduardo Tasca, presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial, Janice Aparecida Krasniak, presidente da Casan, Roberta Maas dos Anjos, da Cidasc, Plinio de Castro, chefe da Defesa Civil de Santa Catarina, David Christian Busarello, além de prefeitos da região, vereadores outras autoridades e comunidade.