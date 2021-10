Santo Augusto: BM prende homem pelo crime de favorecimento de prostituição infantil

Por volta das 14h30min da quarta-feira (27/10), no centro da cidade de Santo Augusto, a Brigada Militar (BM) prendeu um indivíduo devido ao crime de favorecimento de prostituição infantil.

De acordo com a BM, a prisão foi efetuada após uma mulher comunicar que o homem tinha oferecido dinheiro ao seu filho caso o adolescente de 16 anos exibisse o órgão sexual. O menor de idade filmou o sujeito fazendo a oferta e encaminhou o vídeo para sua mãe, que imediatamente acionou os policiais militares.

Por meio das imagens gravadas, a BM conseguiu identificar o indivíduo, que acabou preso. Depois de cumpridos os trâmites legais na Delegacia da Polícia Civil, ele foi conduzido ao Presídio Estadual de Três Passos.

