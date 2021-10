Mãe e filho morrem em acidente na rodovia entre Humaitá e Crissiumal

O acidente de trânsito envolveu dois caminhões e um automóvel, e foi registrado no começo da tarde da quinta-feira (28/10) na ERS 207, trecho que liga os municípios de Humaitá e Crissiumal.

A professora Lisiane Fesch, de 47 anos de idade, conduzia o Fiat Cronos e faleceu no local. Seu filho de 12 anos de idade – Arthur Fesch – chegou a ser socorrido ao Hospital de Caridade de Crissiumal, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo as primeiras informações, um caminhão e o carro trafegavam em direção à cidade de Crissiumal quando ocorreu a colisão contra o outro veículo de carga que vinha no sentido contrário.

As informações são do site Guia Crissiumal.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.