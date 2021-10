Caminhos da Esperança: Secom lança conteúdo especial para celebrar 10 milhões de doses aplicadas em Santa Catarina

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

No dia em que Santa Catarina alcança a marca de 10 milhões de vacinas aplicadas contra a Covid-19, a Secretaria Executiva de Comunicação do Governo apresenta o especialCaminhos da Esperança: a rota da vacina em SC. A produção, que conta com um site e um documentário audiovisual, destaca o trabalho de profissionais envolvidos na logística de distribuição das doses, da chegada, em Florianópolis, até o momento de ir para o braço de catarinenses, nos municípios.

O governador Carlos Moisés destaca que a peça produzida pelos profissionais da Secom é uma homenagem a todos aqueles que têm se dedicado de maneira incansável no combate à pandemia, ajudando a salvar vidas. "É um conteúdo emocionante que traz um pouco da nossa ação enquanto Governo na gestão do enfrentamento a essa grave crise sanitária, o trabalho incansável de profissionais e a mensagem de esperança que se renova a cada avanço da vacinação, como agora, quando chegamos a 10 milhões de doses aplicadas. Este é o caminho para vencermos a batalha", expressa o chefe do executivo.

:: Vacinômetro detalha distribuição das doses no estado

O secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro, também reforça o agradecimento a todas as pessoas e profissionais que estão atuando, especialmente, na linha de frente do combate à pandemia, com prioridade à vida. "A nossa missão principal tem sido proteger as pessoas. Nossa estratégia de enfrentamento foi responsável por uma das menores taxas de letalidade pela Covid-19 e o avanço da vacinação tem transformado o que era angústia em esperança", acrescenta.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina Para o secretário Executivo de Comunicação, João Cavallazzi, desde o início da pandemia, a Secom tem cumprido o papel importante de levar informação oficial e confiável para orientar, esclarecer e ajudar a população. "Nesta etapa, depois da chegada da vacina, especialmente ao alcançar uma marca que demonstra o quanto Santa Catarina tem sido eficiente no plano de imunização, nós lançamos esta abordagem diferenciada. É informação em forma de homenagem e reconhecimento ao trabalho de quem está por trás desta logística que entrega vacina com eficiência e esperança a milhões de catarinenses", reitera Cavallazzi. Jornalistas da Secom acompanharam todo o trajeto onde técnicos, motoristas, transportadores, policiais e até equipes do Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros Militar são acionados conforme o envio das doses a Santa Catarina pelo Ministério da Saúde. O roteiro contempla, basicamente, o recebimento das vacinas no Floripa Airport, transporte até a Central Estadual de Frio, separação e envio das doses para 17 Unidades Descentralizadas da Secretaria de Estado da Saúde e posterior despacho aos municípios. Além dos personagens envolvidos na logística de distribuição das vacinas no estado, os profissionais também ouviram catarinenses que receberam a primeira dose e que já estão com o esquema de vacinação completo. Os depoimentos revelam, em comum, o sentimento de esperança e o desejo de retomada de rotinas e atividades que tiveram que ser interrompidas por causa da pandemia.

Durante a produção do documentário foram registrados, por exemplo, o momento em que o município de Peritiba, no Oeste, zera a vacinação na população adulta com uma coincidência: o último jovem apto a se vacinar recebe a dose pelas mãos da enfermeira que foi a primeira pessoa do município a receber a vacina, em janeiro de 2021.

Com o acompanhamento da distribuição do item considerado um dos mais importantes no enfrentamento da pandemia, a produção reforça a importância de a população se vacinar. O esforço dedicado para preparar e apresentar o caminho da vacina no estado só faz sentido se o fim do roteiro for o braço de um catarinense.

O conteúdo especial está disponível no sitewww.sc.gov.br/caminhosdaesperanca