Brigada Militar faz fiscalizações nos veículos de transporte escolar em Santo Augusto

Na última quarta-feira (27/10), por volta das 12 horas e 45 minutos, policiais militares do 7º BPM, em conjunto com a Polícia Rodoviária Estadual efetuaram fiscalizações dos veículos de transporte escolar, por solicitação do Ministério Público.





No total 11 veículos (Vans e Micro-ônibus) foram fiscalizados, sendo confeccionados 08 Autos de Infração de Trânsito por irregularidades.