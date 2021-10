Mulher é presa com oito quilos de cocaína e um quilo de crack em Santa Rosa

Na última quarta-feira (27/10) a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO) de Santa Rosa, prendeu em flagrante uma mulher de 40 anos, por tráfico de drogas.

Conforme o delegado Tiago Tescke, que coordenou a ação, a equipe da DRACO cumpriu mandado de busca e apreensão em uma residência na Vila Progresso.

Com a mulher foram apreendidos um tijolo de crack, pesando 1kg, oito tijolos de cocaína, pesando aproximadamente 8 kg, além de celular, fita adesiva e plásticos usados para embalar a droga.

