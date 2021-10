Parque com maior árvore de SP tem programação especial até domingo

Em comemoração aos 51 anos de criação, o Parque Estadual Vassununga, em Santa Rita do Passa Quatro (SP), terá uma programação especial até domingo (31). Entre outras atrações estão exposições, minicursos sobre abelhas nativas sem ferrão e observação de aves.

O local é conhecido por ter grande concentração de jequitibás-rosa, entre eles os dois maiores exemplares paulistas: Patriarca e Matriarca. O jequitibá Patriarca tem mais de 42 metros de altura e circunferência aproximada de 12,3 metros. Já o Matriarca possui 11,8 metros de largura e 44 metros de altura. Eles estão também entre os mais antigos do país.

Além dos espécimes, o parque tem áreas de floresta, escarpas e planícies fluviais, formando uma paisagem onde se destacam as copas dos enormes jequitibás-rosa. A visitação ao local voltou a ocorrer desde a última sexta-feira (22), após mais de dois anos fechado em razão da presença de javaporcos e da pandemia de covid-19.

As inscrições para as atividades podem ser feitas no site da Fundação Florestal.